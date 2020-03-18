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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد فيديو صادم ومرعب من داخل فيلا ابنة شقيق الملك سلمان.. هزَّ السعودية

نشرت صحيفة "آي بي سي" الإسبانية، فيديو صادمًا من داخل فيلا إحدي أميرات الأسرة الحاكمة في السعودية، وابنة شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وأظهر الفيديو؛ عددًا من الأشخاص قالت الصحيفة إنهم عناصر استخباراتية مكلفة من ولي العهد محمد بن سلمان، لاعتقال الأميرة بسمة بنت سعود من منزلها في جدة.

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شاهد فيديو صادم ومرعب من داخل فيلا ابنة شقيق الملك سلمان.. هزَّ السعودية

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وأوضحت الصحيفة، أن الأميرة بسمة بنت سعود، رهن الاعتقال، منذ أكثر من سنة في سجن الحائر خارج العاصمة الرياض، بأوامر من ابن عمها ولي العهد.





ونقلت "آي بي سي" عن مصادرها ما جرى يوم 28 فبراير/شباط 2019، عندما تعاقدت الأميرة بسمة بن سعود مع شركة "ريدستار" للطيران، مقابل 80 ألف يورو، لنقلها إلى سويسرا للعلاج.

وأضافت الصحيفة: "يبدو أنها حصلت على رخصة المغادرة رفقة عائلتها، لكن في آخر المطاف لم تقلع الطائرة، مبينةً أن 9 أشخاص كانوا ينتظرون الأميرة في منزلها بمدينة جدة.

ويتضح في الفيديو انتباه بعضهم لكاميرات الحراسة، قبل تغطيتها حتى لا يظهرون، فيما أكدت الصحيفة، أن الأميرة "بسمة" اختطفت مباشرة بعد ذلك، عندما عادت وابنتيها إلى منزلها.





وأفاد مصدر آخر، -بحسب الصحيفة- بأن "هؤلاء الأشخاص أخبروها أن ولي العهد يريد الحديث معها، وأدركت وقتها أنها لن ترى ابن عمها بل ستتعرض للاعتقال".

وبيَّن المصدر، أنه "منذ ذلك الوقت وهي معتقلة في الزنزانة 108 جناح باء، ويسمحون لها مرة واحدة في الأسبوع بالاتصال مع عائلتها".

وتؤكد رواية الاعتقال أن الأميرة "بسمة"، ورغم كونها مستخدمة دائمة لموقع "تويتر"، لكن حسابها الرسمي أصبح غير نشط منذ نهاية فبراير/شباط 2019.