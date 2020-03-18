شكرا لمتابعة خبر عن تحذير طبي خطير.. إحذر إعادة تسخين هذة الأطعمة التسعة لأنها تتحول إلى سم قاتل وتقضي عليك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير طبي خطير.. إحذر إعادة تسخين هذة الأطعمة التسعة لأنها تتحول إلى سم قاتل وتقضي عليك

إعادة تسخين الوجبات له ضوابط، إذ في حالات معينة قد يؤدي للتسمم. السبانخ والفطر قد تكون بالغة الخطورة.

الطعام المتبقي من وجبة العشاء يعرف طريقه عادة إلى الثلاجة ليعود مرة أخرى لمائدة الطعام في اليوم التالي، أمر تعرفه معظم العائلات. ورغم فوائد هذا السلوك في الحد من هدر الطعام، فإن هناك بعض الأطعمة التي تستوجب الحذر في التعامل معها عند تسخينها أكثر من مرة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد فيديو صادم ومرعب من داخل فيلا ابنة شقيق الملك سلمان.. هزَّ السعودية

تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

تحذير طبي خطير.. إحذر إعادة تسخين هذة الأطعمة التسعة لأنها تتحول إلى سم قاتل وتقضي عليك

مخيفة ومفزعة اكثر من افلام الرعب..شاهد بالفيديو عمارة الخوف في هذه الدولة الخليجية والجميع في خطر وأصوات الموت المفزعة ترعب الجميع (فيديو مخيف )

قناة الجزيرة القطرية تباغت الجميع وتوجه صفعة مدوية للناطق باسم الحوثيين، وتفضح عنترية الحوثي ..والشيخ العكيمي وسلطان العرادة يطيرون فرحا

عــاجل.. إيطالية تفجر مفاجأة وتزف بشرى سارة للعالم .. وتعلن قبل قليل عن علاج فعال يقضي على فيروس "كورونا".. شاهد

المفكر الكويتي"عبد الله النفيسي" يخرج عن صمته ويباغت حكام الحليج بهذه المفاجئة المدوية بشأن فيروس كورونا القاتل..شاهد ردة فعل النفيسي بعد الحجر الصحي

الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم )

منظمة الصحة العالمية تدعوا كل الافراد ( الرجال والنساء وحتى الاطفال) لتناول 3 انواع من المشروبات يوميا لأنها تحمي العائلة من فيروس كورونا القاتل

تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

السلطان الجديد هيثم بن طاهر يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي بهذا القرار الصادم للامارات، لكنه اثلج صدور ابناء السلطنة وجعلهم يرقصون فرحا في الشوارع

جنوبية حسناء من هذه المحافظة تصدم كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا وتسبب اهانة كبيرة لكل اليمنيين بعمل مخجل وفاضح مع شاب خليجي ( صورة صادمة )

مرسوم ملكي وقرار تاريخي عاجل من الملك سلمان سبب صدمة كبيرة لكل الوزراء السعوديين وقلب الامور في المملكة راسا على عقب ( نص القرار الملكي )

Advertisements

هل تذكرون "ام بدر" بطلة “باب الحارة”.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد عمليات تجميل غيرت ملامحها بالكامل..شاهد بالصورة جمالها الذي سحر الجميع

في غاية الخطورة ..طبول الحرب تقرع والصين تدق ساعة الصفر وتقوم بأول اجراء على الارض ارعب كل الامريكان واربك كل حسابات ترامب

تحذير صيني لكل سكان العالم..اذا كانت هذه فصيلة دمك فسوف يهاجمك فيروس كورونا ويقضي عليك، اما اذا كانت من هذا النوع فأنت محظوظ وستنجو من الفيروس

عاجل وخطير جدا..رئيس المحكمة يرعب الجميع ويرتكب خطأ فادح بشأن فيروس كورونا القاتل..شاهد العقاب الكارثي والمزلزل الذي تعرض له مباشرة ( صورة )

مغترب يقتل سعودي بطريقة مرعبة ووحشية..لكن مافعله بالحثة هز وجدان كل السعوديين وابكاهم من شدة القهر..لن تصدق ما فعله هذا الشيطان بجثة المواطن السعودي

لمعرفة ان كنت مصاب بفيروس كورونا القاتل دون الحاجة الى طبيب..طريقة سهلة وبسيطة ستجعلك تكتشف ان كنت مصابا ام لا ولن يستغرق الامر أكثر من 10 ثواني

صحيفة اوروبية شهيرة تصعق ولي العهد السعودي وتربك كل حساباته، والملك سلمان يجن جنونه بعد اكتشافه هذا الامر الخطير الذي سقلب المملكة راسا على عقب

ارتعشت بشدة وسقطت أرضاً على الهواء مباشرة.. أعراض كورونا تظهر على مراسلة لبنانية شهيرة أثناء تغطيتها للأحداث في لبنان..(فيديو مرعب وصادم)

الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم )

فيروس كورونا القاتل يصيب ترامب، ووكالة الانباء الفرنسية تكشف التفاصيل..والبيت الابيض يصعق الشعب الامريكي ويهز العالم ويصدر البيان رقم ( 1 )

لا يعرف الكثيرون أن تسخين بعض الأطعمة لأكثر من مرة بعد الاحتفاظ بها في المبرد، يؤدي لتكون بعض المواد السامة التي تؤدي لنتائج وخيمة تبدأ بمشاكل المعدة والأمعاء وتنتهي بالسرطان. فما الأغذية التي تستدعي الحذر في التعامل معها:

* السبانخ

من الأطعمة الغنية بمركبات النترات، التي تتحول مع درجات الحرارة المرتفعة إلى مادة النيتريت السامة ويمكن أيضا أن تتفاعل مع مركبات أخرى لتتحول إلى مادة النيتروسامين المسرطنة.



تخزين السبانخ لفترات طويلة في الثلاجة يمكن أن يؤدي أيضا إلى تكون النيتريت الذي يسبب الإسهال والقيء، لذا يفضل عدم تخزين السبانخ لفترات طويلة. بقايا السبانخ تحتاج لمعاملة خاصة إذ يجب وضعها في الثلاجة بأسرع وقت ثم تسخينها في وعاء لمدة دقيقتين على الأقل بحرارة 70 درجة مئوية. من الأفضل أيضا عدم تسخين بقايا السبانخ لأكثر من مرة واحدة، وفقا لتقرير نشره موقع "إر تي أل" الألماني.

* البصل والكرفس والبنجر

ينطبق عليها ما ينطبق على السبانخ فيما يتعلق بتكون مركبات النترات.

* الفطر (المشروم)

يحتار الكثيرون في طريقة التعامل الأفضل مع الفطر الطازج، ووفقا لخبراء التغذية فإن تسخين الفطر بعد تخزينه لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة، يزيد من إمكانية تكون مواد سامة تؤدي للإسهال والغثيان، لذا يجب مراعاة بعض النقاط في التعامل مع الفطر وهي:

- لا يجب تخزين الفطر في الثلاجة لأكثر من يوم واحد.

- الوجبات التي تحتوي على الفطر، يجب وضعها في الثلاجة في أسرع وقت بعد الانتهاء منها، ولا ينصح بتسخينها لأكثر من مرة واحدة فقط.

* البطاطا والأرز

من الوجبات السهلة والمفضلة للكثيرين، لكن عدم وضعها في الثلاجة بعد طهيها، يزيد من إمكانية تكون البكتيريا ويؤدي إلى مشكلات في المعدة. من المهم أيضا تجنب تسخين وجبات البطاطا والأرز في الميكرويف.



* الدجاج والبيض

من الوجبات التي يمكن وصفها بـ"الإشكالية" التي تحتاج لحرص شديد في التعامل معها، فالدجاج النيء تزيد معه مخاطر الإصابة بعدوى السالمونيلا. وهنا ينصح الخبراء بعدم تسخين الدجاج في الميكرويف مطلقا، والحرص على تسخينها على الموقد أو داخل الفرن، بشكل جيد والتأكد من وصول الحرارة لجميع قطع الدجاج.

النصيحة المهمة بالنسبة للبيض: لا يجب تخزين البيض مطلقا في درجة حرارة الغرفة وإنما داخل الثلاجة. الوجبات التي تحتوي على البيض يجب تسخينها على درجات حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية. أيضا يرى البعض أن البيض يجب عدم تسخينه في الميكرويف مطلقا.آ

المصدر : مواقع إلكترونية,دويتشه فيلله