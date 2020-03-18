شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل.. إيطالية تفجر مفاجأة وتزف بشرى سارة للعالم .. وتعلن قبل قليل عن علاج فعال يقضي على فيروس "كورونا".. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عــاجل.. إيطالية تفجر مفاجأة وتزف بشرى سارة للعالم .. وتعلن قبل قليل عن علاج فعال يقضي على فيروس "كورونا".. شاهد

قالت معلومات إيطالية رسمية، اليوم الثلاثاء، إنه تم التوصل لعلاج فعال لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأوردت وكالة «أنسا» الإيطالية الرسمية، نقلًا عن مدير العلاج المناعي للأورام بمستشفى «باسكال» في نابولي، الدكتور باولو أسيتيرتو، أن «عقار التهاب المفاصل شائع الاستخدام «Tocilizumab» أظهر نتائج ممتازة في علاج فيروس كورونا، داعيًا إلى بروتوكول وطني لاستخدامه المكثف في العلاج.

وأضاف أن العقار أظهر أنه فعّال في الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، ضاربًا المثل بعدد من المرضى الذين يخرجون بعد شفائهم إثر استخدام هذا العقار، بحسب «العربية» وذكر المسؤول عن الحماية الوطنية في إيطاليا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء هذا العقار، وقال إن إيطاليا بدأت تعممه في أماكن العلاج. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن بلاده بدأت تجرية أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أنها تطور علاجات للتخفيف من الأعراض. وأضاف «نبذل قصارى جهدنا لمواجهة كورونا واللقاح لا يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة». مضيفًا: «سنحاول التخلص من كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام».

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد فيديو صادم ومرعب من داخل فيلا ابنة شقيق الملك سلمان.. هزَّ السعودية

تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

تحذير طبي خطير.. إحذر إعادة تسخين هذة الأطعمة التسعة لأنها تتحول إلى سم قاتل وتقضي عليك

مخيفة ومفزعة اكثر من افلام الرعب..شاهد بالفيديو عمارة الخوف في هذه الدولة الخليجية والجميع في خطر وأصوات الموت المفزعة ترعب الجميع (فيديو مخيف )

قناة الجزيرة القطرية تباغت الجميع وتوجه صفعة مدوية للناطق باسم الحوثيين، وتفضح عنترية الحوثي ..والشيخ العكيمي وسلطان العرادة يطيرون فرحا

عــاجل.. إيطالية تفجر مفاجأة وتزف بشرى سارة للعالم .. وتعلن قبل قليل عن علاج فعال يقضي على فيروس "كورونا".. شاهد

المفكر الكويتي"عبد الله النفيسي" يخرج عن صمته ويباغت حكام الحليج بهذه المفاجئة المدوية بشأن فيروس كورونا القاتل..شاهد ردة فعل النفيسي بعد الحجر الصحي

الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم )

منظمة الصحة العالمية تدعوا كل الافراد ( الرجال والنساء وحتى الاطفال) لتناول 3 انواع من المشروبات يوميا لأنها تحمي العائلة من فيروس كورونا القاتل

تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

السلطان الجديد هيثم بن طاهر يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي بهذا القرار الصادم للامارات، لكنه اثلج صدور ابناء السلطنة وجعلهم يرقصون فرحا في الشوارع

Advertisements

جنوبية حسناء من هذه المحافظة تصدم كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا وتسبب اهانة كبيرة لكل اليمنيين بعمل مخجل وفاضح مع شاب خليجي ( صورة صادمة )

مرسوم ملكي وقرار تاريخي عاجل من الملك سلمان سبب صدمة كبيرة لكل الوزراء السعوديين وقلب الامور في المملكة راسا على عقب ( نص القرار الملكي )

هل تذكرون "ام بدر" بطلة “باب الحارة”.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد عمليات تجميل غيرت ملامحها بالكامل..شاهد بالصورة جمالها الذي سحر الجميع

في غاية الخطورة ..طبول الحرب تقرع والصين تدق ساعة الصفر وتقوم بأول اجراء على الارض ارعب كل الامريكان واربك كل حسابات ترامب

تحذير صيني لكل سكان العالم..اذا كانت هذه فصيلة دمك فسوف يهاجمك فيروس كورونا ويقضي عليك، اما اذا كانت من هذا النوع فأنت محظوظ وستنجو من الفيروس

عاجل وخطير جدا..رئيس المحكمة يرعب الجميع ويرتكب خطأ فادح بشأن فيروس كورونا القاتل..شاهد العقاب الكارثي والمزلزل الذي تعرض له مباشرة ( صورة )

مغترب يقتل سعودي بطريقة مرعبة ووحشية..لكن مافعله بالحثة هز وجدان كل السعوديين وابكاهم من شدة القهر..لن تصدق ما فعله هذا الشيطان بجثة المواطن السعودي

لمعرفة ان كنت مصاب بفيروس كورونا القاتل دون الحاجة الى طبيب..طريقة سهلة وبسيطة ستجعلك تكتشف ان كنت مصابا ام لا ولن يستغرق الامر أكثر من 10 ثواني

صحيفة اوروبية شهيرة تصعق ولي العهد السعودي وتربك كل حساباته، والملك سلمان يجن جنونه بعد اكتشافه هذا الامر الخطير الذي سقلب المملكة راسا على عقب

ارتعشت بشدة وسقطت أرضاً على الهواء مباشرة.. أعراض كورونا تظهر على مراسلة لبنانية شهيرة أثناء تغطيتها للأحداث في لبنان..(فيديو مرعب وصادم)

الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم )

فيروس كورونا القاتل يصيب ترامب، ووكالة الانباء الفرنسية تكشف التفاصيل..والبيت الابيض يصعق الشعب الامريكي ويهز العالم ويصدر البيان رقم ( 1 )

بدورها، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية. وأوضحت السلطات المختصة بالصين أنه تم السماح رسميًّا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد «COVID-19». وذكر التلفزيون المركزي الصيني، أن «فريقًا من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي، حصل على سماح ببدء الاختبارات السريرية».

وكشف وزير الصحة الأمريكي، ألكس أزار، النقاب عن اكتشاف مصل «لقاح محتمل» طوَّره أطباء أمريكيون. مشيرًا إلى أنّ واشنطن ستبدأ باختبار اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، واللقاح الذي أطلق عليه اسم «MRNA-1273» تلقى 45 متطوعًا مشاركًا في اختباره أول جرعة منه، في مسعى للتأكّد من احتمال ظهور أعراض جانبية مؤذية، ومن غير المتوقع أن يظهر على هؤلاء المشاركين في تجربة اللقاح أي أعراض للمرض الذين من المفترض أن يخوضوا هذه التجارب وهم أصحاء.

ولن ينتقل فيروس كورونا المستجد إلى المشاركين المتطوعين في هذه التجارب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55؛ لأنَّ الجرعة التي ستخضع للاختبار لا تضم أي أثر لفيروس «كوفيد 19»، وفي حال تكللت تجربة اختبارات السلامة الأمريكية بالنجاح، أي إذا تبيَّن أن اللقاح لا يؤدي إلى مضاعفات جانبية غير مرغوب فيها، فإنَّ تطوير اللقاح سيتطلب نحو عام أو ربما عام ونصف العام، للحصول على لقاح يمكن استخدامه على نطاقٍ واسعٍ، وفقًا لما نقلت معلومات عن مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوسي. وتمول المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، التجربة، التي تجرى في معهد كايزر الدائم لبحوث الصحة في مدينة سياتل، عاصمة ولاية واشنطن، التي لديها غالبية أعداد الوفيات في الولايات المتحدة، جراء الفيروس التاجي المستجد، بحسب «الحرة».