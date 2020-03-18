شكرا لمتابعة خبر عن مخيفة ومفزعة اكثر من افلام الرعب..شاهد بالفيديو عمارة الخوف في هذه الدولة الخليجية والجميع في خطر وأصوات الموت المفزعة ترعب الجميع (فيديو مخيف ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مخيفة ومفزعة اكثر من افلام الرعب..شاهد بالفيديو عمارة الخوف في هذه الدولة الخليجية والجميع في خطر وأصوات الموت المفزعة ترعب الجميع (فيديو مخيف )

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