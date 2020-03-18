الحوثيون يحتجزون المسافرين القادمين من مناطق الشرعية ويبتزونهم مالياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

البيضاء - الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على احتجاز المسافرين اليمنيين القادمين من الخارج عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في حواجز تفتيش مستحدثة.



وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن مليشيا الحوثي الانقلابية، احتجزت عشرات المسافرين القادمين من محافظات عدن وحضرموت وتركتهم في العراء.

المصادر أكدت أن المليشيا احتجزت عشرات المسافرين بينهم نساء وأطفال وغالبيتهم من المرضى، لساعات في المناطق الحدودية بين محافظتي تعز ولحج" سائلة القبيطة"، بعضهم لايزال موقوف حتى اللحظة.

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وأضافت المصادر أن المليشيا ابتزت المسافرين مالياً وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل مرورهم .

وفي رداع أوقفت حواجز تفتيش حوثية عدد من المسافرين القادمين من حضرموت وأجبرتهم على البقاء في الخلاء بحجة احترازات منع تفشي كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا اعتدت على كثير من المسافرين، فيما ابتزت آخرين مالياً مقابل المرور.

وكان مطار عدن وحضرموت استقبلا اليومين الماضيين عدة رحلات جوية لمسافرين عائدين من مصر والأردن، بعد إعلان الحكومة الشرعية قرار إغلاق المطارات كاحترازات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.