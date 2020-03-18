الإمارات تتوقع منخفض جوي يستمر حتى الإثنين القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر .



وذكر المركز أنه يتزامن مع تقلبات الجو امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعمل على تحرك تشكلات مختلفة من السحب من الغرب أغلبها عالية ومتوسطة يتخللها بعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

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وبحسب المركز، فإنه سيبدأ الأربعاء والخميس تقدم السحب على المناطق الغربية مع امتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ثم على بعض المناطق الساحلية والجزر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة .

أما الجمعة إلى الأحد يتعمق المنخفض الجوي مع زيادة كمية الرطوبة في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تطور السحب ليتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحيانا على بعض المناطق.

والاثنين تخف حدة الحالة الجوية بوجه عام وتقل السحب ويكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على بعض المناطق مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة شرقا صباحا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

بالنسبة للرياح فستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول من مساء الأحد إلى شمالية غربية تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.