شكرا لبحثكم عن خبر عاجل أخيرآ : الصين تفجر قبل قليل مفاجأة طبية سارة للعالم .. وتزف خبر سار لأصحاب هذه الفصيلة بشان إصابة بفيروس كورونا (تفاصيل حصرية وهامة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/18 الساعة 09:33 صباحاً (العين أونلاين_متابعات )

شاهد : ظهور صارخ وغير متوقع للفنانة السورية الفاتنة ’’نسرين طافش’’.. أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب (صور) Advertisements عاجل اعلان امريكي رسمي يزف بشرى سارة لكل سكان العالم بشأن فيروس كورونا القاتل ويوقف القلق العالمي الذي سببه هذا الفيروس الفتاك هل تذكرون مذيعة الجزيرة ‘‘خديجة بن قنة’’ التي اختفت عن الأضواء فجأة؟ شاهدوا أخيراً كيف كان مصيرها هاذي الدولة العربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط .. ما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم تعرف على هذه الدولة

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