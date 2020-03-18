شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول دولة عربية تعلن رسمياً حظر التجول في كامل انحاء البلاد لمواجهة كورونا ابتداء من اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن بلاده ستفرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، ابتداء من اليوم الأربعاء، في تشديد للإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت تونس التي أعلنت اكتشاف 24 حالة إصابة بفيروس كورونا إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق.

جديد "الخليج 365"

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ودعا الرئيس قيس سعيد في كلمة بثها التلفزيون التونسيين إلى تجنب التنقلات، وأن يلزموا بيوتهم قائلا إن هذا الأمر قد يكون لأيام معدودة.

وكانت الحكومة انتقدت عدم التزام كثير من المواطنين بتوصيات بتجنب التجمعات، قائلة إنها ستضطر لتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف قائلا "إن الأمر يتعلق بأيام معدودة وهو خير للجميع من أن تكون أياما معدودة في حياة من يصاب به (فيروس كورونا)".

وقال سعيد أيضا إن من حق تونس على المؤسسات الدولية تفهم وضع البلاد الصعبة.

ودعا أيضا إلى الوحدة والتضامن بين التونسيين وحث على تقديم تبرعات للمساعدة على مجابهة الفيروس.