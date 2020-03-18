شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كورونا يفاجئ الجميع ويبدأ بقتل الناس دون اعراض المرض...الصحة العالمية تحذر "اذا ظهرت عليك احد هذه الاعراض فانت مصاب وقد تموت في الحال" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع إعلان وزارة الصحة المصرية الثلاثاء عن تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى حالتي وفاة جديدتين، إحداهما من الجنسية المصرية، ذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن المواطن المصري المتوفي من منطقة حدائق حلوان جنوب القاهرة، واسمه الكامل محمد عبد المنعم سليم.

ونقلت المصادر عن ابنته رضوى قولها إن والدها لم يكن يعاني من أي أمراض، لكنه أصيب بالفيروس قبل 5 أيام. وعقب شعوره بأعراض كورونا، تم نقله لمستشفى الحميات، وبعد التأكد من إصابته، نُقل إلى مستشفى العزل، إلا أنه توفي الثلاثاء وتم دفنه بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فيما تم فرض إجراءات احترازية ووقائية على أفراد أسرته والمخالطين له.

جديد "الخليج 365"

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إلى ذلك تم نقل ابنته رضوى، الطالبة الجامعية، إلى مستشفى العزل.

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها لفيروس كورونا بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس حتى الثلاثاء بلغ 26 حالة من أصل 34 تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية لكورونا. أما باقي الحالات "السلبية"، فيتم متابعتها في مستشفيات العزل، وحالتهم مستقرة.

كما كشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء هو 196 حالة، من بينهم 26 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.