شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :ذكره بحكمة ابن عباد...السفير السعودي لدى اليمن يفاجئ صحفي مقرب من الامارات برد غير متوقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر الصحفي اليمني المقرب من الامارات جلال الشرعبي برد عير متوقع بمجرد ان نشر تغريدة على تويتر يؤكد فيه سيطرة ميليشات الحوثي الايرانية على معسكر كوفل بمحافظة مأرب شرق البلاد .

وجاء في تغريدة رد السفير السعودي التي رصدها يمن فويس : أخي جلال وكل من لديه صراعات سياسية حزبيه أو معارضة للشرعية ، فاني أود أن اذكركم بحكمة ابن عباد: "رَعْيُ الجِمال خَيْرٌ من رَعْي الخَنازِيْر" .

أخي جلال وكل من لديه صراعات سياسية حزبيه أو معارضة للشرعية،فاني أود أن اذكركم بحكمةابن عباد:

"رَعْيُ الجِمال خَيْرٌ من رَعْي الخَنازِيْر"

فالصراعات السياسية يمكن حلها بين اليمنين بالحوار والأعراف القبلية لأنهم عرب أقحاح ويؤمنون بالدولة وحكم القانون بعكس الحوثي المدعوم من ايران.

وتابع ال جابر : فالصراعات السياسية يمكن حلها بين اليمنين بالحوار والأعراف القبلية لأنهم عرب أقحاح ويؤمنون بالدولة وحكم القانون بعكس الحوثي المدعوم من ايران. وكان جلال الشرعبي قد نشر تغريدة قال فيها :

