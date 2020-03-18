شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الدولة الأوروبية تبيع منازلها وأراضيها للراغبين بأقل من ربع دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت السلطات في مدينة ليغراد الكرواتية، بيع المنازل والأراضي بسعر زهيد جدا وهو كونا واحد فقط (0.15 دولار أمريكي). وضعت السلطات المحلية في المدينة شروطا محددة لكسب هذه الملكية، وهي أن يكون المشتري المحتمل بعمر أقل من 40 عاما، وعليه أن يعيش في المدينة مدة تتجاوز 15 عاما على الأقل، كشرط للحصول على الملكية الكاملة لاحقا بحسب (سبوتنيك).

جديد "الخليج 365" Advertisements وفي المقابل فإن السلطات المحلية ستكون على استعداد لدعم شراء العقارات بمبلغ يصل إلى 35 ألف كونا كرواتية (5160.57 دولار) والتعويض عن تكلفة الإصلاحات بمبلغ يصل إلى 25 ألف كونا (3686.12 دولار).وفقا لعمدة ليغراد إيفان سابوليتش​​، فإن المدينة لديها معدل بطالة منخفض جدا، لذلك قررت السلطات جذب المزيد من العمالة إليها.وأشار العمدة إلى أن طلبات الشراء جاءت من جميع مناطق كرواتيا تقريبًا، وكذلك من خارج البلاد كسلوفينيا والبوسنة والهرسك.

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