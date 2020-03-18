شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لحظات من اعلان ترامب ....بكين تقطع الطريق امام واشنطن وتعلن التوصل للقاح للمصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقرت الصين الثلاثاء اختبار أول لقاح لفيروس كورونا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وأورد تقرير في صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة كورونا المستجد.
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كما أضاف التقرير أن فريق الباحثين يقوده تشين واي من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.
يأتي هذا بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن "لقاحاً ضد كورونا ما يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة".
كما أضاف: "سنحاول التخلص من فيروس كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام"، لافتاً إلى أن "كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس".
وكان باحثون من "مركز كيزر للأبحاث" في واشنطن، بدأوا أمس إجراء تجارب على 45 شخصاً، بإعطائهم جرعتين لمدة شهرين.
وقالت الطبيبة ليزا جاكسون التي تشرف على تلك التجارب: "نحن فريق فيروس كورونا الآن. الكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة".
كما أشار مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوشي، إلى أن هذه الاختبارات، "تعد بداية لسلسلة من الدراسات والأبحاث، التي إن سارت كما يتوقع الباحثون، فإن اللقاح سيكون متاحاً خلال مدة 12-18 شهراً."
وكان مسؤول أميركي قال في وقت سابق لوكالة أسوشييتد أنه سيتم الكشف الاثنين عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لكورونا .
وأضاف المسؤول، أن المشاركين الأوائل في التجربة السريرية سيتلقون لقاحا تجريبياً.
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