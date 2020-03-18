شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:بسبب فيروس كورونا...الكويت تتعرض لكارثة مرعبة..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة الكويت، يوم الاثنين، كارثة هزت البلاد تمثلت بجريمة طعن على وقع انتشار مرض "كورونا" الجديد في البلاد.

وذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية، أن مقيمًا من جنسية هندية في دولة الكويت أقدم على طعن آخر، وذلك بسبب خلافات مادية.

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وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد إلى الأجهزة الأمنية عن جريمة قتل، وبعد تحديد هوية المتهم تم ضبطه.

وقال المتهم في التحقيقات، إن المجني عليه (وهو هندي الجنسية أيضًا) استدان منه مبلغًا ماليًّا قبل عدة أشهر وماطل في السداد، ونظرًا للظروف التي يمر بها جراء تعطل الأشغال بسبب "كورونا" توجه إلى المجني عليه للمطالبة بدينه، ليخبره الأخير أنه لا يستطيع سداد الدين بسبب ظروف "كورونا" أيضًا، وهو ما دفع المتهم للغضب فالتقط زجاجة شاهدها أمامه وطعنه بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية أحالت المتهم للنيابة العامة بتهمة الشروع في القتل، فيما أحيل المجني عليه إلى مستشفى "مبارك".