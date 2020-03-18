شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماتشاهدة...هكذا نشرت ايران فيروس كورونا في السعودية.."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يزعم تعمُّد إيرانيين نشر الفيروس في شوارع المملكة.

ووثق مقطع الفيديو، وضع شيء غريب على مقابض أبواب السيارات، فيما زعم ناشر الفيديو أنه لإيراني قام بذلك لنشر المرض.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض عليهم، مؤكدين على ضرورة تنظيف السيارات جيدًا وتعقيمها.

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كما أظهر فيديو آخر قال ملتقطه وهو بحالة من الهلع أنهم شاهدوا “مجهولون” يقومون بالبصق على مقابض المركبات.