شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخطوط الجوية اليمنية تعلن تعليق رحلاتها إبتداءاً من ليل الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 اليمن أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، ليل أمس، عن تعليق رحلاتها إبتداء من الساعه الثانية عشر من منتصف ليل الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020م، ولمدة سبوعين وفقا للتوجيهات الحكومية.

Advertisements وأعتذرت الخطوط الجوية اليمنية في بيان نشرته على حسابه في الفيسبوك، لمسافريها الكرام بشأن توقف رحلاتها نتيجة الطوارئ العالمية والتوجيهات الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وأكدت للمسافرين حاملي التذاكر المصدرة التزامها بالحجز لحاملي التذاكر على اقرب فرصة حال إستئناف التشغيل . وألتزمت بتمديد صلاحية التذاكر المشارفة على الإنتهاء لمدة التوقيف، وأعفاء التذاكر من جميع غرامات المترتبة على هذا التوقيف.

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