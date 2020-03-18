محلل سياسي يكشف ماذا تريد إيران من اليمن؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف المحلل السياسي "خالد فرج سعيد باجيده"، ماذا تريد إيران من اليمن، قال "خالد باجيده" إن إيران تريد أن تبسيط نفوذها على هذه الدولة التي موقعها الجغرافي يطلع على مضيق باب المنذب والسيطرة على موانئها وجزرها وامتداد مذهبها الشيعي وسيطرتها على القرار العربي وأن تقوم بتهديد دول الجوار لهذه الدولة وخاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وحول دور الأمم المتحدة قال في حواره لــ “الخليج 365”، إن دور الأمم المتحدة للأسف سلبي جداً، فأغلب القرارات التي وضعتها الأمم المتحدة لاتنفذ وخاصة القرارات التي تتعلق بالجنوب العربي منذ حرب 1994 التي شنتة القوات الشمالية الغازية على شعب الجنوب.

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