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عدن - ياسمين التهامي - دراسة جديدة تؤكد أن تناول الأمهات لبعض المضادات الحيوية الشائعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يزيد من خطر إصابة الأجنة بالتشوهات الخلقية



أظهرت دراسة جديدة نُشرت يوم الأربعاء الماضي في المجلة الطبية البريطانية زيادة خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية عند أجنة النساء اللواتي استخدمن الماكروليدات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل مقارنةً بالأمهات اللواتي استخدمن البنسلينات. تشمل المضادات الحيوية من فئة الماكروليد: الإريثروميسين والكلاريثروميسين والأزيتروميسين، وتُستخدم بشكل شائع لعلاج العديد من الالتهابات الجرثومية مثل: ذات الرئة والتهاب القصبات والإنتانات البولية والأمراض المنقولة جنسيًا. توصف الماكروليدات عادةً للمرضى الذين يعانون من حساسية تجاه البنسلينات، ووفقًا للدراسة فإنَّ الماكروليدات هي إحدى أكثر المضادات الحيوية استخدامًا في الدول الغربية.

حللت الدراسة بيانات 104,605 طفل ولدوا في المملكة المتحدة بين عامي 1990–2016، وكانت تستخدم أمهاتهم البنسلينات أو الماكروليدات خلال الحمل. ودرس الباحثون معدل التشوهات الخلقية واضطرابات النمو العصبية التي شُخصت لاحقًا خلال الحياة. جديد اب برس​ Advertisements وجدت الدراسة أن وصف الماكروليدات للنساء الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى زاد من خطر حدوث تشوهات خلقية كبيرة إلى 28 حالة من بين كل 1000 ولادة، مقارنة بنحو 18 حالة من بين كل 1000 ولادة عند النساء اللواتي استخدمن البنسلينات، ومن بين هذه التشوهات الخلقية كانت تشوهات القلب هي الأكثر شيوعًا. من جهة أخرى، لم تجد الدراسة أي ارتباط بين استخدام الماكروليدات واضطرابات النمو العصبية لدى الأجنة، بالإضافة لعدم وجود أي أدلة على زيادة خطر التشوهات الخلقية عند استخدام الماكروليدات قبل الحمل.

قالت الأستاذة بجامعة لندن روث جيلبرت التي كانت من المشرفين على الدراسة إن هذه الزيادة في معدل التشوهات صغيرة، لكنها هامة من الناحية السريرية. بناءً على نتائج الدراسة، يجب على النساء الحوامل وأطبائهن إيجاد بدائل آمنة للماكروليدات أثناء الحمل. لكنها حذرت أيضًا من مخاطر عدم تناول المضادات الحيوية على الإطلاق في حال كان هناك استطباب لاستخدامها، وقالت: إذا كانت الأم مصابة بالتهاب جرثومي، فمن الضروري تناول المضادات الحيوية لأنه يمكن للالتهابات بحد ذاتها أن تلحق ضررًا كبيرًا بالجنين. كانت دراسة سويدية في عام 2005 قد حذرت من استخدام الإريثروميسين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بعد أن أكدت بعض التقارير وجود صلة بين هذا الدواء والتشوهات القلبية عند الأجنة، في حين وجدت دراسة سابقة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية أن بعض المضادات الحيوية الشائعة بما في ذلك الماكروليدات ترتبط بزيادة خطر الإجهاض عند استخدامها في الأشهر الأولى من الحمل.

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