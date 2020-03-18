شاهد : بطائق العبور نحو الموت ! "تفاصيلوصور"

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عدن - ياسمين التهامي - تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، التغرير على المواطنين في مناطق سيطرتها وخداعهم تحت مسميات عدة، وتستغل المناسبات والفعاليات كفرص مناسبة لاستقطاب الشباب وتجنيدهم. وأظهرت صورة لبطائق مقاتلي مليشيات الحوثي المتمردة عثر عليها الجيش بحوزة قتلى الميليشيا في جبهة قانية شرق البيضاء، تحت مسمى "فعالية لمدة شهر"، حيث تقوم المليشيات الحوثية باستقطاب الشباب تحت مسمى المشاركة في تنظيم الفعاليات الطائفية، جديد اب برس​ Advertisements وإعطائهم بطائق خاصة بالمشاركة في الفعالية. وبحسب معلومات خاصة حصلنا عليها تؤكد أن مليشيات الحوثي المتمردة استغلت المواطنين في مناطق سيطرتها تحت مسمى المشاركة في تنظيم فعالية ما تسميه ذكرى "الصمود"، وهي انطلاق عاصفة الحزم. وتستغل الميليشيا المدعومة من إيران المناسبات والفعاليات الموسمية التي فرضتها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها في غرس أفكار خمينينة وخطاب يحمل ثقافة الموت. وتشهد جبهتي صرواح وقانية اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش مسنود بمقاتلات التحالف ومليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من ايران، تكبدت المليشيات خسائر فادحة إضافة لأسر عدد كبير من المليشيات والمغرر بهم.

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