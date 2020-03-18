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عدن - ياسمين التهامي - كيف تفوق ليفربول على الجميع بأغلى تشكيلة في العالم؟

جديد اب برس​ Advertisements منع التوقف شبه الكامل للنشاط الرياضي في قارة أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، نادي ليفربول متصدر منع التوقف شبه الكامل للنشاط الرياضي في قارة أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، من التفوق على كل أندية العالم في سباق خارج المستطيل الأخضر، حيث أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي اس) عن أحدث دراساته، مُعلناً أن النادي الإنجليزي الذي يتخذ من استاد "أنفيلد" مقراً له، يمتلك أغلى تشكيل لاعبين بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار يورو، متفوقاً على وصيفه في الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، الذي بلغت قيمة تشكيلته 1361 مليون يورو، وجاء في المركز الثالث العملاق الكتالوني برشلونة بقيمة 1170 مليون يورو، ثم غريمه ريال مدريد بقيمة 1100 مليون يورو. وعاد الدوري الإنجليزي مجدداً لحجز المركزين الخامس والسادس عبر تشيلسي ومانشستر يونايتد على الترتيب، حيث بلغت قيمة فريق النادي اللندني 1008 مليون يورو، وشياطين مانشستر الحُمر 1007 مليون يورو، وهو آخر الأندية الستة التي تخطت قيمة تشكيلاتها مليار يورو. وتصدّر باريس سان جيرمان الفرنسي الأندية العالمية الأقل من مليار يورو، بفريق قيمته 970 مليون يورو، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني 836 مليون يورو، ثم توتنهام هوتسبير الإنجليزي 787 مليون يورو، ثم العملاقان الإيطاليان يوفنتوس 783 مليون يورو، وإنتر ميلان 773 مليون يورو. وتفوق بوروسيا دورتموند الألماني على العملاق البافاري بايرن ميونيخ، حيث بلغت قيمة تشكيلة فريق أسود الفيستيفال 756 مليون يورو، وتشكيلة بايرن ميونيخ 716 مليون يورو، ثم الألماني الثالث لايبزيغ 626 مليون يورو. ويُعد الثنائي الهجومي الأفريقي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، هما الأغلى في صفوف ليفربول بقيمة تبلغ 150 مليون يورو لكل منهما، ثم يأتي الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد بقيمة 110 ملايين يورو، ثم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك بقيمة 100 مليون يورو، ثم الثنائي البرازيلي أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو وقيمة كلا منهما 90 مليون يورو. وتوقفت كرة القدم الإنجليزية بقرار مشترك من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي والأندية حتى يوم 3 أبريل (نيسان) المقبل

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