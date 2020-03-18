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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 18-03-2020? - آخر تحديث الاربعاء 18-3-2020? احذر.. هذه التطبيقات تدل على أن هاتفك مخترق ومراقب.. تخلص منها فوراً جديد اب برس​ Advertisements مواقع مهتمة بشؤون التقنية من تطبيقات يستخدمها الملايين من أصحاب الهواتف الذكية، تستغلها بعض الشركات سرا لجمع بيانات المستخدمين. وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن منصة Sensor Tower المختصة بالتحليلات الإلكترونية قامت بتشغيل العديد من التطبيقات المخصصة لهواتف أندرويد وiOS لتستغل هذه التطبيقات في جمع بيانات ملايين المستخدمين حول العالم مواقع مهتمة بشؤون التقنية من تطبيقات يستخدمها الملايين من أصحاب الهواتف الذكية، تستغلها بعض الشركات سرا لجمع بيانات المستخدمين. وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن منصة Sensor Tower المختصة بالتحليلات الإلكترونية قامت بتشغيل العديد من التطبيقات المخصصة لهواتف أندرويد وiOS لتستغل هذه التطبيقات في جمع بيانات ملايين المستخدمين حول العالم

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