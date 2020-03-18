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عدن - ياسمين التهامي - ماذا حدث داخل معسكر كوفل في مأرب ومن أطلق الصرخة وهاجم الجنود من الخلف وكيف تم السيطرة على الموقف؟ "إحصائية بالقتلى"

جديد اب برس​ Advertisements مصادر عسكرية متطابقة إن قوات الجيش تمكنت، ظهر اليوم، من قتل واعتقال مجموعة من جنود معسكر كوفل، الواقع في صرواح، محافظة مأرب، كانوا بمثابة خلايا حوثية داخل المعسكر، الواقع غرب مدينة مأرب، ويعتبر خط الدفاع الأخير عنها. وأوضحت المصادر، أنه أثناء مهاجمة مليشيا الحوثي، قبل ظهر اليوم، معسكر كوفل، تفاجأ أفراد وضباط المعسكر بمجموعة من جنود المعسكر يطلقون “الصرخة” الحوثي، وباشروا في إطلاق النار على الجنود الذين يدافعون عن المعسكر. وأفادت المصادر أن بقية جنود المعسكر ردوا على مصدر إطلاق النار الذي جاءهم من الخلف، وتمكنوا من قتل خمسة، واعتقال بقية المجموعة الحوثية، التي اتضح أنها كانت مخترقة لمعسكر كوفل وقوات الجيش منذ مدة طويلة. وكانت قالت مصادر متطابقة إن مليشيا الحوثي تحاصر معسكر كوفل من 3 جهات، وتسيطر نارياً على بوابته الرئيسية. وهذا المعسكر هو مؤخرة جبهة صرواح، وخط الدفاع الأخير عن مدينة مأرب. وأضافت المصادر: “مليشيا الحوثي لم تسيطر حتى الآن على معسكر كوفل، وطائرات التحالف العربي تشترك في المعارك، ونفذت عمليات قصف مستمرة على عناصر المليشيا”. وكان أكد مصدر عسكري مطلع في محافظة مأرب أن قوات الجيش تمكنت، في الـ 11 من صباح اليوم، من استعادة السيطرة على المواقع التي سقطت، خلال الساعات الماضية، في أيدي مليشيا الحوثي في جبهة المخدرة، الواقعة غرب مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، شرق اليمن. وأضاف المصدر: “تم استعادة السيطرة على المواقع التي سقطت في جبهة المخدرة، فيما حشود اللواء صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، وحشود سلطان العرادة، محافظ مأرب، وصلت إلى تحت العبارات والجسور الواقعة على خط مأرب – صرواح، وتوقفت هناك تحت العبارات في انتظار الذبائح والقات، ولا ندري متى ستصل إلى جبهتي القتال لإنقاذ الموقف”. إلى ذلك شن طيران التحالف العربي، غارات مكثفة على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهدفت الضربات، بحسب مصادر ميدانية، تحصينات المليشيا الإرهابية في مديرية صرواح بمأرب. وقالت مصادر إعلامية ان قصف الطيران انقذ معسكر كوفل من السقوط بعد شن غارات عنيفة على ارتال عسكرية حوثية اقتربت من محيط المعسكر ودمرها بالكامل وأجبر بقية المليشيات على الفرار والانسحاب. واضافت المصادر ان معارك عنيفة تدور في الاثناء عقب هجوم عكسي شنه الجيش على مليشيات الحوثية بعد تقدمها في بعض المواقع في مأرب. ولفتت المصادر إلى ان معارك ضارية تدور بمختلف الاسلحة بين قوات الجيش والمليشيات غرب مأرب. مصادر عسكرية متطابقة إن قوات الجيش تمكنت، ظهر اليوم، من قتل واعتقال مجموعة من جنود معسكر كوفل، الواقع في صرواح، محافظة مأرب، كانوا بمثابة خلايا حوثية داخل المعسكر، الواقع غرب مدينة مأرب، ويعتبر خط الدفاع الأخير عنها. وأوضحت المصادر، أنه أثناء مهاجمة مليشيا الحوثي، قبل ظهر اليوم، معسكر كوفل، تفاجأ أفراد وضباط المعسكر بمجموعة من جنود المعسكر يطلقون “الصرخة” الحوثي، وباشروا في إطلاق النار على الجنود الذين يدافعون عن المعسكر. وأفادت المصادر أن بقية جنود المعسكر ردوا على مصدر إطلاق النار الذي جاءهم من الخلف، وتمكنوا من قتل خمسة، واعتقال بقية المجموعة الحوثية، التي اتضح أنها كانت مخترقة لمعسكر كوفل وقوات الجيش منذ مدة طويلة. وكانت قالت مصادر متطابقة إن مليشيا الحوثي تحاصر معسكر كوفل من 3 جهات، وتسيطر نارياً على بوابته الرئيسية. وهذا المعسكر هو مؤخرة جبهة صرواح، وخط الدفاع الأخير عن مدينة مأرب. وأضافت المصادر: “مليشيا الحوثي لم تسيطر حتى الآن على معسكر كوفل، وطائرات التحالف العربي تشترك في المعارك، ونفذت عمليات قصف مستمرة على عناصر المليشيا”. وكان أكد مصدر عسكري مطلع في محافظة مأرب أن قوات الجيش تمكنت، في الـ 11 من صباح اليوم، من استعادة السيطرة على المواقع التي سقطت، خلال الساعات الماضية، في أيدي مليشيا الحوثي في جبهة المخدرة، الواقعة غرب مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، شرق اليمن. وأضاف المصدر: “تم استعادة السيطرة على المواقع التي سقطت في جبهة المخدرة، فيما حشود اللواء صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، وحشود سلطان العرادة، محافظ مأرب، وصلت إلى تحت العبارات والجسور الواقعة على خط مأرب – صرواح، وتوقفت هناك تحت العبارات في انتظار الذبائح والقات، ولا ندري متى ستصل إلى جبهتي القتال لإنقاذ الموقف”. إلى ذلك شن طيران التحالف العربي، غارات مكثفة على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهدفت الضربات، بحسب مصادر ميدانية، تحصينات المليشيا الإرهابية في مديرية صرواح بمأرب. وقالت مصادر إعلامية ان قصف الطيران انقذ معسكر كوفل من السقوط بعد شن غارات عنيفة على ارتال عسكرية حوثية اقتربت من محيط المعسكر ودمرها بالكامل وأجبر بقية المليشيات على الفرار والانسحاب. واضافت المصادر ان معارك عنيفة تدور في الاثناء عقب هجوم عكسي شنه الجيش على مليشيات الحوثية بعد تقدمها في بعض المواقع في مأرب. ولفتت المصادر إلى ان معارك ضارية تدور بمختلف الاسلحة بين قوات الجيش والمليشيات غرب مأرب.

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