ثعبان برأسين يثير الرعب والهلع بعد العثور عليه في منطقة لا تخطر على بال (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية مقطع فيديو غريبا، يظهر أفعى نادرة برأسين كان قد عثر عليها أحد العمال فى ولاية "فرجينيا" الأمريكية.

وبعدما أصاب الذعر العامل قرر توثيق الواقعة بتصوير الأفعي بكاميرا الهاتف، وتفاديًا لأي تعليق من العامة بأن الأمر مفبرك أو خدعة بصرية. أخبار جديدة من الخليج 365:​ ​ Advertisements ​

ولكن الفيديو أظهر هذه الحالة الاستثنائية التي نادرًا ما تحدث، يذكر أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات فى وقت قصير جدًا.

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