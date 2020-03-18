شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا لتساقط الشعر بعد اليوم.. إليك 6علاجات طبيعية مجربة للقضاء على الصلع نهائيًا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصبحت مشكلة تساقط الشعر في وقتنا من أكثر المشاكل شيوعا، الأمر الذي يدفع الناس إلى شراء العلاجات الدوائية، ونشرت صحيفة "Times of India" تقريرا عن البدائل الطبيعية لتلك الأدوية.
وشمل التقرير 6 بدائل طبيعية قد تساعد على منع تساقط الشعر وتقويته:
التدليك بالزيت الساخن: يؤدي لزيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتقوية جدذوره وتحسين فروة الرأس وتلطيفها.
أخبار جديدة من الخليج 365:
الشاي الأخضر: يساعد على تنشيط بصيلات الشعر وتحفيزها على النمو.
عصارة البصل: تساعد على تحسين الدورة الدموية لبصيلات الشعر وتنشيطها والحد من الالتهابات، كونها تحتوي على نسبة عالية من الكبريت. بالإضافة لقدرة البصل على قتل الجراثيم التي تسبب التهابات فروة الرأس.
عصير جذور البنجر (الشمندر): تساعد على تعويض النقص في العناصر الغذائية التي تسبب تساقط الشعر.
أوراق شجرة النيم: تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفز نموها، بالإضافة إلى أنها تحوي مضادا حيويا للبكتيريا والفطريات والالتهابات.
الكشمش الهندي: يعد غنيا بفيتامين "ج"، ونقصه أحد العوامل المساهمة في تساقط الشعر. كما يقوم زيت الكشمش بالمحافظة على فروة الرأس ويمنح الشعر لمعانا وقوة.
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