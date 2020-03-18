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صنعاء - ياسمين الخيامي - المفكر الكويتي"عبد الله النفيسي" يخرج عن صمته ويباغت حكام الحليج بهذه المفاجئة المدوية بشأن فيروس كورونا القاتل..شاهد ردة فعل النفيسي بعد الحجر الصحي

2020/03/18 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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