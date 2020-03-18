شكرا لمتابعة خبر عن السلطان الجديد هيثم بن طاهر يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي بهذا القرار الصادم للامارات، لكنه اثلج صدور ابناء السلطنة وجعلهم يرقصون فرحا في الشوارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطان الجديد هيثم بن طاهر يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي بهذا القرار الصادم للامارات، لكنه اثلج صدور ابناء السلطنة وجعلهم يرقصون فرحا في الشوارع

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطان الجديد هيثم بن طاهر يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي بهذا القرار الصادم للامارات، لكنه اثلج صدور ابناء السلطنة وجعلهم يرقصون فرحا في الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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