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صنعاء - ياسمين الخيامي - جنوبية حسناء من هذه المحافظة تصدم كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا وتسبب اهانة كبيرة لكل اليمنيين بعمل مخجل وفاضح مع شاب خليجي ( صورة صادمة )

كشف الناشط اليهودي من اصول يمنية " عاموس قباص ال سالم " في تغريدة له عن هوية الفتاة العدنية التي اثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها لفيديو تتحدث فيه عن رغبتها بالزواج من إماراتي .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "كثر الكلام وكثرت الفديوهات للبنت العدنية مع اماراتي والتي تتحدث في اكثر من فديو بطريقة مستفزة عن حبها وعقشها للاماراتي والتي تزعم انها تزوجته، استطعنا الحصول على صورهم الحقيقية واسمائهم البنت هناء عدنان الشاعري الاصل من الضالع مواليد عدن والاماراتي:جندي في عدن يدعى رضا ماطر". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: المفكر الكويتي"عبد الله النفيسي" يخرج عن صمته ويباغت حكام الحليج بهذه المفاجئة المدوية بشأن فيروس كورونا القاتل..شاهد ردة فعل النفيسي بعد الحجر الصحي الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم ) منظمة الصحة العالمية تدعوا كل الافراد ( الرجال والنساء وحتى الاطفال) لتناول 3 انواع من المشروبات يوميا لأنها تحمي العائلة من فيروس كورونا القاتل تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي السلطان الجديد هيثم بن طاهر يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي بهذا القرار الصادم للامارات، لكنه اثلج صدور ابناء السلطنة وجعلهم يرقصون فرحا في الشوارع جنوبية حسناء من هذه المحافظة تصدم كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا وتسبب اهانة كبيرة لكل اليمنيين بعمل مخجل وفاضح مع شاب خليجي ( صورة صادمة ) مرسوم ملكي وقرار تاريخي عاجل من الملك سلمان سبب صدمة كبيرة لكل الوزراء السعوديين وقلب الامور في المملكة راسا على عقب ( نص القرار الملكي ) Advertisements هل تذكرون "ام بدر" بطلة “باب الحارة”.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد عمليات تجميل غيرت ملامحها بالكامل..شاهد بالصورة جمالها الذي سحر الجميع في غاية الخطورة ..طبول الحرب تقرع والصين تدق ساعة الصفر وتقوم بأول اجراء على الارض ارعب كل الامريكان واربك كل حسابات ترامب تحذير صيني لكل سكان العالم..اذا كانت هذه فصيلة دمك فسوف يهاجمك فيروس كورونا ويقضي عليك، اما اذا كانت من هذا النوع فأنت محظوظ وستنجو من الفيروس عاجل وخطير جدا..رئيس المحكمة يرعب الجميع ويرتكب خطأ فادح بشأن فيروس كورونا القاتل..شاهد العقاب الكارثي والمزلزل الذي تعرض له مباشرة ( صورة ) مغترب يقتل سعودي بطريقة مرعبة ووحشية..لكن مافعله بالحثة هز وجدان كل السعوديين وابكاهم من شدة القهر..لن تصدق ما فعله هذا الشيطان بجثة المواطن السعودي لمعرفة ان كنت مصاب بفيروس كورونا القاتل دون الحاجة الى طبيب..طريقة سهلة وبسيطة ستجعلك تكتشف ان كنت مصابا ام لا ولن يستغرق الامر أكثر من 10 ثواني صحيفة اوروبية شهيرة تصعق ولي العهد السعودي وتربك كل حساباته، والملك سلمان يجن جنونه بعد اكتشافه هذا الامر الخطير الذي سقلب المملكة راسا على عقب ارتعشت بشدة وسقطت أرضاً على الهواء مباشرة.. أعراض كورونا تظهر على مراسلة لبنانية شهيرة أثناء تغطيتها للأحداث في لبنان..(فيديو مرعب وصادم) الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم ) فيروس كورونا القاتل يصيب ترامب، ووكالة الانباء الفرنسية تكشف التفاصيل..والبيت الابيض يصعق الشعب الامريكي ويهز العالم ويصدر البيان رقم ( 1 )

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