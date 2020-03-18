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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون "ام بدر" بطلة “باب الحارة”.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد عمليات تجميل غيرت ملامحها بالكامل..شاهد بالصورة جمالها الذي سحر الجميع

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