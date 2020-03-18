شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية تدعوا كل الافراد ( الرجال والنساء وحتى الاطفال) لتناول 3 انواع من المشروبات يوميا لأنها تحمي العائلة من فيروس كورونا القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة الصحة العالمية تدعوا كل الافراد ( الرجال والنساء وحتى الاطفال) لتناول 3 انواع من المشروبات يوميا لأنها تحمي العائلة من فيروس كورونا القاتل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تدعوا كل الافراد ( الرجال والنساء وحتى الاطفال) لتناول 3 انواع من المشروبات يوميا لأنها تحمي العائلة من فيروس كورونا القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.