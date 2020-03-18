شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قرداحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مزلزلة: هذا ما يحدث داخل فضائية MBC "فيديو" والان مع التفاصيل
كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 05:00 صباحاً - جورج قرداحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مزلزلة: هذا ما يحدث داخل فضائية MBC "فيديو"
اعتبر الإعلامي جورج قرداحي أن ماحدث له من وقف للتعامل معه من قبل فضائية MBC يُعد أكثر المواقف التي تعرض فيها للظلم، على حد قوله.
وقال قرداحي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي “أكثر حالة ظلم شعرت فيها لما MBC قررت وقف التعامل معي بسبب مواقفي السياسية من الربيع العربي وسوريا والمقاومة في لبنان”.
وتابع قرداحي “كان لي أكثر من 15 سنة مع MBC منذ إذاعة MBC إف إم اللي أنا عملتها وطورتها وأصبحت من الإذاعات الناجحة جداً واللي تؤمن مدخول إعلاني كبير، بعدين عملت من سيربح المليون، وكان برنامج كان تفضى الشوارع حتى يتابعه الناس، فهذه كانت طعنة كبيرة حسيتها، لأني ما كنت أتوقع أن أحاسب على آرائي السياسية”.
وأضاف “اليوم قالوا لي معك حق، طيب انتوا أذيتوني 8 سنوات لما قاطعتوني، فهذا أكبر ظلم تعرضت له، لكني تعديت ذلك، رغم أني تأثرت وزعلت، بس عديتها، والحمد لله، الواحد دائماً يتطلع للأمام والدنيا واسعة”.
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