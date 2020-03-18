شكرا لمتابعة خبر عن اعلان امريكي رسمي يزف بشرى سارة لكل سكان العالم بشأن فيروس كورونا القاتل .. ويوقف القلق العالمي الذي سببه هذا الفيروس الفتاك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/18 الساعة 04:27 صباحاً (الخليج 365 _ متابعات ) متعلقات اجتماع استثنائي هام لـ قبائل حضرموت بعد وعود الرئيس هادي و عبدالملك و الميسري و التحالف Advertisements مرسوم ملكي عاجل.. يرفع حالة الطوارئ العامة في المملكة وزارة الصحة : صنعاء تعلن عن تلقيها بلاغا بوجود 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا فوز الفهد تكشف عن زواجها .. بـ عبداللطيف الصراف

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