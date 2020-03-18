شكرا لمتابعة خبر عن اجتماع استثنائي هام لـ قبائل حضرموت بعد وعود الرئيس هادي و عبدالملك و الميسري و التحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت مرجعية حلف قبائل حضرموت في مديريات الوادي والصحراء الى عقد اجتماع استثنائي موسع، السبت المقبل، لأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجلس المحلي بالمحافظة وممثلي المكونات السياسية والاجتماعية، للخروج بقرارات مصيرية لتعزيز وتثبيت الأمن في الوادي والصحراء.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمرجعية لمناقشة الأوضاع الأمنية بوادي حضرموت، والذي تداول المجتمعون فيه نتائج لقاءين سابقين باللجنة الأمنية بالوادي وبمحافظ محافظة حضرموت في مدينة المكلا، وقدّموا فيه طلبات عاجلة للمحافظ لتعزيز أمن الوادي عبر الموارد المحلية.

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وذكر بيان للمرجعية أنه تم منح المحافظ فرج البحسني خمسة عشر يوما للبدء في الخطوات العملية لتعزيز الأمن والإشراف المباشر على الملف الأمني، غير أن المدة تنقضي دون أي تقدم أو تغيير في هذا الموضوع.

وأشارت مرجعية حلف قبائل حضرموت إلى أنه سبق هذا الوعد وعود كثيرة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وقيادة التحالف العربي بتعزيز الأمن بوادي حضرموت وبعد خمس سنوات لم يحدث تغيير أو إسناد أو دعم للأمن في المديريات.

فيما اتهم الأمين العام لمرجعية قبائل حضرموت جمعان بن سعد، المحافظ فرج البحسني بالتقاعس والتخاذل عن الوفاء بوعوده في الإشراف المباشر على الملف الأمني في وادي حضرموت، وقال إن الواقع لم يلمس شيئاً ملحوظاً.

وأشار الأمين العام لمرجعية قبائل حضرموت إلى أن الدعوة لانعقاد لقاء لأعضاء مجلسي النواب والشوري والمجالس المحلية بحضرموت يأتي بعد تخاذل السلطة المحلية وعدم قيامها بأي إجراء خلال المهلة التي حددت لها ومدتها خمسة عشر يوما لتعزيز الأمن دون حدوث أي تغيير أو إسناد للأمن حتى العام الجاري.