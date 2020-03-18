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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على: أول دولة عربية تعلن اغلاق كافة المراكز والمجمعات التجارية ووقف إصدار الصحف اليومية والتنقل بين المحافظات اعتباراً من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء

جديد اب برس​ Advertisements ت المملكة الاردنية الهاشمية قبل قليل إغلاق كافة المراكز والمجمعات التجارية ووقف إصدار الصحف اليومية والتنقل بين المحافظات إضافة إلى تعليق عمل وسائل النقل العام ومنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا . وتبدأ أمانة عمان الكبرى اعتباراً من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء بإغلاق مجمعات النقل العام الي تقع ضمن حدودها بحواجز إسمنتية وتعقيمها بشكل كامل ؛ وذلك تنفيذاً لقرارت مجلس الوزراء لمحاصرة فيروس كورونا المستجد . وستقوم كوادر الأمانة المختصة اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم بتنفيذ عملية تعقيم شاملة للمجمعات التي ستغلق وهي مجمع الشمال ، الجنوب ، المحطة ، مجمع رغدان السياحي ، صويلح ، رأس العين ، ومجمع وادي السير. ويشمل قرار الإيقاف كافة حافلات النقل الجماعي من باصات النقل العام ” الكوستر ” وباص عمان . وبينت أمانة عمان استمرار العمل بجمع النفايات من أحياء وشوارع العاصمة ونقلها إلى المحطات التحويلية حسب البرنامج المعتاد . ت المملكة الاردنية الهاشمية قبل قليل إغلاق كافة المراكز والمجمعات التجارية ووقف إصدار الصحف اليومية والتنقل بين المحافظات إضافة إلى تعليق عمل وسائل النقل العام ومنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا . وتبدأ أمانة عمان الكبرى اعتباراً من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء بإغلاق مجمعات النقل العام الي تقع ضمن حدودها بحواجز إسمنتية وتعقيمها بشكل كامل ؛ وذلك تنفيذاً لقرارت مجلس الوزراء لمحاصرة فيروس كورونا المستجد . وستقوم كوادر الأمانة المختصة اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم بتنفيذ عملية تعقيم شاملة للمجمعات التي ستغلق وهي مجمع الشمال ، الجنوب ، المحطة ، مجمع رغدان السياحي ، صويلح ، رأس العين ، ومجمع وادي السير. ويشمل قرار الإيقاف كافة حافلات النقل الجماعي من باصات النقل العام ” الكوستر ” وباص عمان . وبينت أمانة عمان استمرار العمل بجمع النفايات من أحياء وشوارع العاصمة ونقلها إلى المحطات التحويلية حسب البرنامج المعتاد .

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