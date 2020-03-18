شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور : من امام بوابة معسكر كوفل في مارب .. يكشف عن القوة المسيطرة عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور : من امام بوابة معسكر كوفل في مارب .. يكشف عن القوة المسيطرة عليه

جديد اب برس​ Advertisements مراسل قناة اليمن الفضائية التابعة للشرعية عبدالله ابواسعد من أمام بوابة معسكر كوفل في مديرية صرواح غرب مأرب بعد انباء عن سيطرة الحوثيين عليه. وقالت مصادر ميدانية ان معارك تدور بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي في عدة مواقع بالمنطقة، أسفرت عن مقتل وجرح وأسر العشرات من أفراد الحوثي واعلن الجيش اليمني اليوم الثلاثاء عن مصرع اكثر من 20 مسلحا من الحوثيين بجبهة صرواح غرب مأرب مراسل قناة اليمن الفضائية التابعة للشرعية عبدالله ابواسعد من أمام بوابة معسكر كوفل في مديرية صرواح غرب مأرب بعد انباء عن سيطرة الحوثيين عليه. وقالت مصادر ميدانية ان معارك تدور بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي في عدة مواقع بالمنطقة، أسفرت عن مقتل وجرح وأسر العشرات من أفراد الحوثي واعلن الجيش اليمني اليوم الثلاثاء عن مصرع اكثر من 20 مسلحا من الحوثيين بجبهة صرواح غرب مأرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : من امام بوابة معسكر كوفل في مارب .. يكشف عن القوة المسيطرة عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.