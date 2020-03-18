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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل مهمة : ناشط يكشف الوضع العسكري في مأرب بعد مكالمة هاتفية مع "العرادة"

جديد اب برس​ Advertisements الناشط السياسي زيد الشليف، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراءها مع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، تكشف حقيقة الوضع العسكري في مأرب. وقال الشليف في تغريدة على "تويتر" رصدها موقع (أحداث نت): "قبل يومين تكلمت تلفونيا مع الوالد اللواء سلطان العراده وفي سياق الحديث عن أوضاع مارب العسكرية قال ابشرك أخبارنا طيبة وبا تكون طيبة". وأضاف: "عندما يقول سلطان انها طيبة فما علينا الا ان نطمئن، حفظ الله مأرب وسلطانها وكل رجالها وقادتها الابطال وجنودها المجهولين.. انا اثق بهذا الرجل..". وفي تغريدة أخرى، الشليف عن الوضع في صرواح حيث قال: "طيران ومدفعية ورجال تزأر مثل الأسود.. صرواح أصبحت مسلخ". وأوضح: "ما حصل لهم اليوم في صرواح ضحايا بالعشرات والأسرى تقريبا ٢٠ موثقين وتم نشر الفيديوهات.. الجيش في موقع الهجوم اليوم الناشط السياسي زيد الشليف، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراءها مع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، تكشف حقيقة الوضع العسكري في مأرب. وقال الشليف في تغريدة على "تويتر" رصدها موقع (أحداث نت): "قبل يومين تكلمت تلفونيا مع الوالد اللواء سلطان العراده وفي سياق الحديث عن أوضاع مارب العسكرية قال ابشرك أخبارنا طيبة وبا تكون طيبة". وأضاف: "عندما يقول سلطان انها طيبة فما علينا الا ان نطمئن، حفظ الله مأرب وسلطانها وكل رجالها وقادتها الابطال وجنودها المجهولين.. انا اثق بهذا الرجل..". وفي تغريدة أخرى، الشليف عن الوضع في صرواح حيث قال: "طيران ومدفعية ورجال تزأر مثل الأسود.. صرواح أصبحت مسلخ". وأوضح: "ما حصل لهم اليوم في صرواح ضحايا بالعشرات والأسرى تقريبا ٢٠ موثقين وتم نشر الفيديوهات.. الجيش في موقع الهجوم اليوم

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