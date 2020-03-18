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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 18-03-2020? - آخر تحديث الاربعاء 18-3-2020? عاجل وردنا ..السعودية تعلن عن اجراء احترازي جديد سيوقف العمل في كافة جهات القطاع الخاص بالمملكة لمدة " 15 " يوما جديد اب برس​ Advertisements السعودية اجراء احترازيا جديدا وغير مسبوق للحد من فرص انتشار الاصابات بفيروس " كورونا". واكدت وكالة الأنباء السعودية " واس " في خبر عاجل لها ان تم تعليق الدوام الرسمي في كل جهات القطاع الخاص لمدة " 15 " يوما واستثناء الحالات الضرورية . السعودية اجراء احترازيا جديدا وغير مسبوق للحد من فرص انتشار الاصابات بفيروس " كورونا". واكدت وكالة الأنباء السعودية " واس " في خبر عاجل لها ان تم تعليق الدوام الرسمي في كل جهات القطاع الخاص لمدة " 15 " يوما واستثناء الحالات الضرورية .

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