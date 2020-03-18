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عدن - ياسمين التهامي - معلومات خطيرة عن دور السعودية في عمليات نهب وتهريب الاثار اليمنية تفاصيل



كشفت وسائل اعلامية غربية عن بيع ما لا يقل عن 100 قطعة أثرية من اليمن في مزادات اقيمت في كلا من الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات منذ عام 2011م.

واشارت الى أن قيمة تلك الاثار وصلت الى مليون دولار.

جديد اب برس​

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وقال تحقيق نشره موقع “لايف ساينس” إنه بعد تحليل سجلات المزاد تبين أن القطع الأثرية التي تم بيعها شملت النقوش القديمة والتماثيل والنقوش والمخطوطات من العصور الوسطى.

وأشار الموقع المختص بالعلوم والآثار إلى أن بعض القطع الأثرية تحتوي على معلومات تفصيلية عن الأصل تشير إلى أنها قد نُقلت من البلاد قبل عقود، في حين ان البعض الآخر ليس لديه معلومات عن المصدر، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت قد تم نهبها أو سرقتها مؤخرا.

وقال الموقع إنه حصل على معلومات الشحن والتي توضح أنه منذ عام 2015، عندما بدأ العدوان على اليمن، كان هناك زيادة كبيرة في شحنات القطع الأثرية والتحف المرسلة من السعودية، إلى الولايات المتحدة. ، وأنه في الفترة بين 2015 كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2018 ، أرسلت السعودية إلى الولايات المتحدة حوالي $5,940,786 من هذه المواد التي تم تهريبها.





وذكر التحقيق إنه ليس وأضحا كمية القطع الأثرية والفنية والتحف المرسلة من السعودية إلى الولايات المتحدة التي تم نُهبها وسرقتها من اليمن.

ومؤخرا، وضع ائتلاف تحالف الآثار، وهو منظمة غير حكومية تعارض بيع القطع الأثرية المنهوبة والمسروقه واليمن، قائمة تضم 1631 قطعة تم سرقتها من العديد من المتاحف في اليمن.

وكانت ديبورا لهر، مؤسس ورئيس ائتلاف الآثار ، “دعت سوق الفن وعامه الناس للمساعدة في استعاده الكنوز المفقودة في اليمن ، وقالت أنها هذه هي “آثار الدم” بكل ما للاسم من معنى.

وأضافت لهر في بيان أن تلك الآثار هي الملك الشرعي للشعب اليمني والذي يأمل أن يمررها للأجيال القادمة يشير التحقيق أن مجموعة من الباحثين في مشروع الآثار قاموا برصد 95 مجموعة فيسبوك تضم أشخاص من سارقي وناهبي التحف يفومون ببيع وشراء الآثار.





ونقل الموقع عن كاتي بول، وهي عالمة آثار تدير المشروع، أنها أكملت مؤخرًا دراسة متعمقة لأربعة من المجموعات التي يوجد مقرها في سوريا ، حيث عثرت على 56 منشورا يفيد بأن لديهم قطعًا أثرية للبيع من اليمن و 450 منشورا يعرض قطع أثرية سورية.

وأضافت بإن العناصر المعروضه من اليمن مهمه، حيث تحتوي بعضها على الحجر المنحوت، والتماثيل البرونزية، وحتى العناصر التاريخية والأسلحه.

وتشير صور الأقمار الصناعية بحسب الموقع إلى أن نهب المواقع الأثرية في اليمن ، حيث تم الحصول على صورة فضائية عالية الدقة لشبوة ، وهي مدينة قديمة في اليمن ، من شركة ماكسار تكنولوجيز وعرضها على مايكل فرادلي، وهو عالم آثار وباحث في الآثار المهددة بالانقراض في مشروع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووجد فرادلي أن منطقة كبيرة قد تم حفرها ، ربما باستخدام جرافة ، شمال سور مدينة شبوة القديم .