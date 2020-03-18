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عدن - ياسمين التهامي - ترامب يتسبب في الإطاحة برئيس شركة ألمانية كبرى للأدوية البيولوجية بسبب “لقاح كورونا”!تفاصيل



أقالت شركة CureVac AG الألمانية للأدوية البيولوجية رئيسها التنفيذي دانيال مينيشيلا من منصبه، بعد أيام من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث تطوير لقاح لفيروس كورونا. وشدد المؤسس والرئيس التنفيذي الجديد للشركة إنغمار هوور على أن CureVac AG ستستمر في التركيز بشكل كامل على بلوغ المرحلة التالية وتطوير خط المنتجات السريرية بهدف الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وقال هوور: “بالنيابة عن مجلس الإشراف، أود أن أشكر دان مينيشيلا جزيل الشكر على المساهمات الرائعة التي قدمها لـCureVac في السنوات الأخيرة”. وبين هوور أنه كان مسؤولا إلى حد كبير عن اتفاقيات التعاون مع Eli Lilly وCRISPR Therapeutics وشركة التكنولوجيا البيولوجية الدنماركية Genmab.

جديد اب برس​

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ترامب السبب!

وفي التفاصيل التي سبقت إقالة الرئيس التنفيذي، قالت الشركة إن دانيال مينيشيلا ناقش تطوير لقاح فيروس كورونا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء فريقه بالبيت الأبيض.

وأضافت في بيان نشرته على موقعها أنه قد تمت دعوة مينيشيلا إلى البيت الأبيض لمناقشة الاستراتيجيات والفرص للتطوير وإنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وكانت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية قد كشفت في تقرير عن وجود خلافات بين برلين وواشنطن حول شركة ألمانية في مقاطعة توبينغن جنوبي ألمانيا، يتم العمل فيها على التوصل للقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد 19″، حيث أكد التقرير أن ترامب حاول جذب علماء ألمان إلى بلاده بتحويلات مالية عالية لضمان اللقاح حصريا لبلاده.