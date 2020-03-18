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عدن - ياسمين التهامي - الحسني : يسرب اسرار صادمة حول اتفاق سري للانفصال بين الانتقالي وبن زايد "تفاصيل "



نشر القيادي بالمقاومة الجنوبية " عادل الحسني " تغريدة كشف فيها عن حوار دار بين مدير امن عدن المقال " شلال شايع " وحاكم أبو ظبي " محمد بن زايد " . جديد اب برس​ Advertisements نص التغريدة " سأل أحدهم شلال قبل سنة متى الأنفصال فأجابه.: كلما سألنا سمو الشيخ محمد قال لا تستعجلوا ثقتنا فيه،لكن في شيء أخبرنا به سمو الشيخ مزعج وهو ان حضرموت والمهرة ليس لنا دخل فيها ولها برنامج آخر!! والحقيقة لا انت ولا سيدك محمد بن زايد من يقرر ذلك هذه هوية وأرض وتاريخ اكبر منكم وسيدكم".

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