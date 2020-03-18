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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. هند القحطاني تصدر تهديد ناري " فيديو مثير للجدل "



شنت مشهور سناب شات هند القحطاني المتواجدة في أمريكا هجوما عنيفا على المتفاعلين مع قضية الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يدعي أنه باكستاني ووالدته قحطانية.

وكذبت هند في البداية رواية الشاب وقالت إن كلامه غير صحيح وطريقة حديثه تشبه البدو، منتقدة قيام البعض بضربه وجلده حتى يعترف بأنه كاذب مشيرة إلى أنها ضد هذا التصرف.

لعنة الله عليكم أيها المجرمين واعترضت هند على من وصفهتم بالإرهابيين وعديمي الإنسانية والحقيرين الذين تركوا الموضوع وركزوا عليها عبر قولهم: “شوفوا بنتكم هند القحطاني، وينكم عنها، تتشطرون على هذا الباكستاني وتاركينها”، وردت عليهم بقولها: لعنة الله عليكم أيها المجرمين المتطوفيين تاركين موضوع تعنيف الرجل ولم تنصفوه وتحرضون على قتلي وإيذائي جسديا.

جديد اب برس​

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مس شعرة من رأسي وحذرت القحطاني من التحريض عليها أو مس شعرة من رأسها قائلة أنا بأمريكا بلد الحريات مشيرة إلى أنها تقوم بتصوير هذه التعليقات وسترفعها للجهات المعنية.

فكر متطرف وأضافت: تحلم أو تحلمين دخول أمريكا أو أي بلد حرة متقدمة، متابعة: يا جهلة إذا تبون تسافرون إلى أمريكا أو أي دولة متقدمة يأخذون حساباتكم الشخصية ويتوصلون لحساباتكم عبر أرقام الهواتف حتى يعرفوا كيف تفكر هذه العقلية وأنا لا ألومهم بسبب هذا الفكر المتطرف المجنون.

لعب وسبهللة وأردفت: إيش دخل القحطان بهذا الموضوع فأنا لا أمثلهم ولا دخلهم بي كل واحد حر وكررت مقولتها: ابن أمه يقدر يوصلي أو يؤذيني على بالكم الدنيا لعب وسبهللة.