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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير صيني لكل سكان العالم..اذا كانت هذه فصيلة دمك فسوف يهاجمك فيروس كورونا ويقضي عليك، اما اذا كانت من هذا النوع فأنت محظوظ وستنجو من الفيروس

2020/03/18 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير صيني لكل سكان العالم..اذا كانت هذه فصيلة دمك فسوف يهاجمك فيروس كورونا ويقضي عليك، اما اذا كانت من هذا النوع فأنت محظوظ وستنجو من الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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