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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يقتل سعودي بطريقة مرعبة ووحشية..لكن مافعله بالحثة هز وجدان كل السعوديين وابكاهم من شدة القهر..لن تصدق ما فعله هذا الشيطان بجثة المواطن السعودي

2020/03/18 الساعة 03:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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