وزارة الصحة في اليمن تكشف عن مصير الحالات المشتبهة اصابتها بفيروس كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قالت وزارة الصحة العامة والسكان أنها تلقت بلاغا عن حالة أشتباه لمواطن يمني كان في المستشفى السعودي الألماني واثنين آخرين مصريي الجنسية مرحلين من السعودية وقد تم إجراء الفحص المختبري لهم في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة وتبين خلو العينات الثلاث من فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا في بيان لها بانه حتى الآن لم تسجل في اليمن أي حالة مؤكدة مخبريا بهذا الفيروس وانه يتم التعامل مع هذا الوضع بالشفافية والمهنية

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وطمئنت الوزارة واللجنة المواطنين والمقيمين على ارض الجمهورية اليمنية بان كل القرارات والاجراءات التي تتخذها اليمن هي اجراءات استباقية احترازية للمحافظة على اليمن خالية من هذا الوباء.

واهابت وزارة الصحة بالجميع عدم الاستماع لمروجي الاشاعات و تضليل الناس, واخذ المعلومات من مصدرها الرسمي باللجنة الفنية المشتركة وعبر الناطق الرسمي لها.

ودعت الجميع إلى رفع مستوى الوعي والحس الوطني والتجاوب مع كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الاوبئة لأن كل هذه الاجراءات الصحية الاحترازية والاستباقية هي لهم وليست عليهم