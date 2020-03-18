«الحوثيون» يعلنون نتائج الفحص المختبري لثلاث حالات اشتباه بفيروس «كورونا»

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء اليوم الثلاثاء نتائج الفحص المختبري لثلاث حالات اشتباه بفيروس «كورونا»في صنعاء. ونقلت وكالة سبأ الحوثية عن مايسمى بالناطق الرسمي للجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونالقيادي الحوثي عبد الحكيم الكحلاني عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس مؤكدة مخبريا في اليمن. وأوضح الكحلاني أنه تم إجراء الفحص المختبري لثلاث حالات اشتباه بفيروس كورونا لمواطن يمني كان في المستشفى السعودي الألماني واثنين آخرين يحملان الجنسية المصرية مرحلين من السعودية حسب تعبيره وأشار إلى أنه تم إجراء الفحص المختبري لهم في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة في صنعاء وتبين خلو العينات الثلاث من فيروس كورونا.

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