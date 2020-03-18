شكرا لبحثكم عن خبر مصدر عسكري : الحوثيون على أبواب «مأرب» بعد رفض «التحالف» القيام بهذا الأمر (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر عسكري في الحكومة الشرعية ، إن التحالف رغم اشتداد المعارك على أبواب مدينة مأرب، رفض الاستجابة لنداءات وزارة الدفاع لتنفيذ غطاء جوي.

وأكد المصدر للخبر اليمني، أن التحالف لم يشن منذ منتصف الليلة الماضية أي غارة جوية على مواقع وتجمعات الحوثيين ، الأمر الذي أدى إلى سقوط حامية مأرب المتمثلة في معسكر كوفل في يد الحوثيين.

وأضاف أن جماعة الحوثي تقدمت من عدة محاور، دون أن تتعرض لأي غارة جوية منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم.

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وتابع "ففي صرواح تقدم الحوثيون إلى الطلعة الحمراء على بعد بضعة كيلو متر من مركز مدينة مأرب، كما تقدموا في جبهة الجدعان ، وتقدموا من اتجاه قانية في الجنوب الغربي لمأرب".

واتهم المصدر التحالف بالاتفاق مع الحوثيين، للتخلص من الشرعية، قائلا إنه لا يستبعد أن تكون السعودية والإمارات قد اتفقتا مع الحوثيين على تسليمهم مأرب مقابل إيقافهم التصعيد في جبهات الحدود السعودية .

وتوقع المصدر أن تلاقي مأرب مصير الجوف