البخيتي يكشف عن مصير مدينة مأرب خلال الأيام القادمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد قيادي حوثي رفيع، “اقتراب عودة مارب إلى حضن الوطن على يد أبنائها”، وأن قرار استعادة محافظة مارب كاملة قد اتخذ “ولا رجعة عنه”، وجدد دعوة المغرر بهم والمخدوعين والمتورطين مع تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، إلى الاسراع في التنسيق مع الجيش واللجان الشعبية، مطمئنا إياهم وأهالي مارب بالآمان وكامل الحقوق.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى محمد ناصر البخيتي: “قريبا ستعود مأرب إلى حضن الوطن على يد ابنائها وهذا قرار لا رجعه عنه”. وأضاف في تغريدة على حسابه في “تويتر” ليل الثلاثاء مخاطبا سكان وأهالي محافظة مارب: “نطمئن سكان مدينة مأرب سواء كانوا من أبناء محافظة مأرب أو غيرها بأن دماءهم وأموالهم مصانة ولن تمس”.

البخيتي جدد دعوة المقاتلين في صفوف تحالف الحرب وقواه، إلى الاستفادة من طوق النجاة المتاح قبل فوات الآوان. وقال: “ندعو المخدوعين والمغرر بهم والمتورطين بالتعاون مع تحالف العدوان في مدينة مأرب إلى سرعة فك ارتباطهم به ومرتزقته، والتنسيق مع الجيش واللجان للعودة إلى حضن الوطن ونيل العفو العام والاحتفاظ بكامل سلاحهم وعتادهم”.

Advertisements

ووجه نائب رئيس مجلس الشورى محمد ناصر البخيتي، الاسبوع الماضي، بنصيحة للقيادات السياسية والعسكرية والقبلية المنتمية إلى حزب تجمع الإصلاح (الإخوان) المسيطر على مدينة مارب والقوات العسكرية فيها، وقال: “ننصح الاخوة في حزب الإصلاح بالإنصات لصوت العقلاء في حزبهم بالاستجابة لمبادرة فريق المصالحة الوطنية لأنها في صالحهم”.

البخيتي أكد في تغريدة له نشرها في الثامن من مارس الجاري، أن “فريق المصالحة الوطنية والحل السياسي يشيد بالاتفاقات الثنائية التي تم التوقيع عليها بين الجيش واللجان الشعبية وعدد من القبائل في الجوف ومأرب”. لحقن الدماء وتجنيب المحافظتين وقراها الحرب وتباعاتها، وإعادتهما إلى حضن الدولة وفي مواجهة تحالف الحرب السعودي والإمارتي.

وتأتي دعوة نائب رئيس مجلس الشورى محمد ناصر البخيتي، بالتوازي مع تطويق الجيش واللجان الشعبية، مدينة مارب، من الجهات الأربع، والتقدم في دحر قوات التحالف ومسلحيه من كامل محافظة مارب، بعد استكمال تحرير محافظة الجوف، واتخاذ القيادة السياسية والثورية في صنعاء قرار اقتحام مدينة مارب بعد انتهاء المهلة المحددة لمساعي الوساطات.