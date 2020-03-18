شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع استثنائي بتعز لمواجهة وباء فيروس كورونا والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 02:02 صباحاً - اجتماع استثنائي بتعز لمواجهة وباء فيروس كورونا

الإدارة العامة للإعلام :

عقد اجتماع استثنائي صباح اليوم، بديوان عام محافظة تعز برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق، لمناقشة ووضع خطة طارئة لمواجهة وباء فيروس كورونا، بحضور مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحيم السامعي ومدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة الدكتور احمد منصور ومدراء فروع مكاتب الصحة بالمديريات .

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واكدت الدكتورة ايلان على خطورة هذا الوباء المخيف وانتشاره بشكل سريع بجميع انحاء العالم، مشيرة الى زيادة اعداد الوفيات والمصابين في كل دولة بحسب انتشاره ، الأمر الذي ينبغي على الجميع بذل الجهود والاستعداد الكامل بكل الوسائل الممكنه لمواجهة هذا الوباء الذي لن يستثني احد .

واشارة الدكتورة ايلان انه وبناء على توجيهات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، بسرعة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة في مواجهة وباء الكورونا، والعمل على رصد ومتابعة الحالات المشتبهة ومعالجة اي حالة مصابة بصورة عاجلة، مؤكدة بأن السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل كل مابوسعها للوقاية من هذا الوباء .

من جانبها استعرض مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحيم السامعي، الاجراءات الاحترازية التي قام بها المكتب والمتمثلة بتوزيع فرق الاستجابة السريعة في كافة المنافذ البربة للمدينة لتسجيل كافة الوافدين والقادمين من خارج الوطن واعطائهم الارشادات المطلوبة في الوقاية من هذا الفيروس .

واضاف السامعي انه تم تخصيص مركزين للحجر الصحي في مديرية ذباب ومنطقة الضباب المدخل الرئيسي لمدينة تعز، لمكافحة واسعاف الحالات الحالات المصابة بهذا الوباء، مطالبا سرعة تجهيزهما وتوفير وسائل السلامة للكادر الصحي والعاملين فيه .

كما اشار مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالمحافظة الدكتور احمد منصور ، الى الطرق المتعددة المعتمدة عالميا لمكافحة الوباء، أهمها توفير وتفعيل فرق الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

واقر الاجتماع سرعة تجهيز حجر صحي بجميع المستشفيات والمراكز الصحية العاملة في المحافظة وتحديد الكادر الطبي المطلوب لتدريبهم وتوفير المستلزمات الوقائية المطلوبة لهم .

وخرج الاجتماع بعدد من الأجراءات الأساسية لمواجهة هذا الوباء والمتمثلة بتدريب الكادر الطبي ومراقبة المنافذ بصورة مستمرة، وتحديد الحالات المشتبهة ومتابعتها ومعالجة الحالات الحرجة وتوفير وسائل الحماية الشخصية وتأهيل وصيانة الأجهزة الطبية والتشخيصية الضرورية والعمل على كل ما من شأنه الوقاية من هذا الوباء القاتل