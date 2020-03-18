شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يصدرون قرارات بإيقاف الفعاليات الرسمية والشعبية في العاصمة صنعاء من جهة وتحشد إليها من جهة أخرى (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر مجلس الوزراء التابع لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا تأجيل إقامة كافة الفعاليات الرسمية والشعبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والحد من التجمعات، وكذا إغلاق صالات المناسبات والحدائق العامة والحمامات البخارية والتقليدية كإجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى نظمت جماعة الحوثي مجموعة من الفعاليات الجماهيرية حشدت إليها المئات من أنصارها في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها في صورة تظهر تناقض جماعة الحوثي واستخدام قراراتها فقط في الترويج الاعلامي.

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وهنا نرصد فعاليات أقامتها جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء بعد إصدارها قرارات بإيقاف الأنشطة التعليمية والجماهيرية :

أمسية بمديرية بدبدة بمأرب في الذكرى السنوية "للشهيد القائد ويوم الصمود"

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لقاءان في القفر ويريم بإب في ذكرى "الشهيد القائد واليوم الوطني للصمود"

فعالية في مديرية كسمة بريمة في ذكرى "الصمود الوطني والشهيد القائد"

لقاء نسوي ومعرض للمجسمات والمشغولات الحرفية بمديرية ذي السفال بإب

فعاليتان في الطويلة بالمحويت في ذكرى" الشهيد القائد ويوم الصمود الوطني"

وقفة لقبائل بيت الفقيه والجعفرية بيوم "الصمود الوطني وذكرى الشهيد القائد"

اختتام البرنامج التدريبي لأسر" الشهداء والمرابطين" بصنعاء

افتتاح معرض اليوم "الوطني للصمود" لمجسمات وصور حول "جرائم العدوان" في مديريتي بني الحارث والثورة.

فعالية خطابية بمديرية ريف إب بمناسبة يوم" الصمود الوطني"

ندوة بريمة بمناسبة يوم "الصمود الوطني وذكرى الشهيد القائد"

فعالية بصنعاء بمرور خمسة أعوام من" الصمود"

وقفه لأبناء مديرية بني الحارث بمرور خمسة أعوام من" الصمود"

وجدير ذكره أن جماعة الحوثي أقامت فعاليات مشابهة يوم أمس الاثنين دون مراعاة لإجراءاتها الاحترازية التي وجهت عامة الشعب بالالتزام بها