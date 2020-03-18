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عدن - ياسمين التهامي - أمير قطر : يصدر قرارات قوية ويحيل الشعب القطري تحت الاقامة الجبرية " تفاصيل مدوية "

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعليق جميع الرحلات القادمة للدوحة ابتداء من مساء الأربعاء الموافق للـ18 من مارس ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد. جديد اب برس​ Advertisements ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ تميم قوله: اطلعنا على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا، والأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه

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