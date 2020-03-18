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عدن - ياسمين التهامي - حصاد مرعب لقتلى الحوثيين : في هذه الجبهة فقط. !



لقي العشرات من عناصر ملیشیا الحوثي الإنقلابیة مصرعھم، خلال یوم واحد فقط،

في جبھة "قانیة" بمحافظة البیضاء (وسط الیمن).

وأعلن الجیش الوطني، الثلاثاء، مقتل نحو 60 من عناصر الحوثي، وھذه الحصیلة

تعد مرعبة للملیشیات التي خسرت ھذا العدد الكبیر من عناصرھا في یوم واحد وفي

جبھة واحدة فقط، وذلك في مواجھات عنیفة بجبھة قانیة شمال البیضاء.

وتمكن الجیش الوطني من التصدي لھجوم عنیف شنتھ ملیشیا الحوثي على مواقع

الجیش الوطني، في جبھة قانیة، شمال البیضاء، وفق المركز الإعلامي للقوات

المسلحة. جديد اب برس​ Advertisements

وأكد قائد اللواء 117 مشاة، العمید أحمد حسین النقح، أن قوات الجیش تمكنت من

كسر ھجوم مقاتلي الحوثي، وخلفت عشرات القتلى في صفوفھم.

وأوضح النقح أن المواجھات أسفرت عن مقتل نحو 60 حوثیاً، إلى جانب عشرات

الجرحى والأسرى، واغتنام كمیات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وقال قائد اللواء 117 ،إن قوات الجیش ستمضي في العھد قطعتھ بالدفاع عن

الشرعیة والجمھوریة، وحمایھ المكتسبات الوطنیة.

وتشھد محافظة البیضاء مواجھات عنیفة ومتواصلة منذ أیام ، بین قوات الجیش

وملیشیا الحوثي الإنقلابیة، التي تحاول فتح محور من البیضاء لإجتیاح محافظة مأرب.

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