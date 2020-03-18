شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة سميع المستفزة : لحكام قطر وقناة الجزيرة ويصف المذيع .النمري. بالمتهور وكان الرد صادم " تفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسالة سميع المستفزة : لحكام قطر وقناة الجزيرة ويصف المذيع .النمري. بالمتهور وكان الرد صادم " تفاصيل "

جديد اب برس​ Advertisements محافظ محافظة المحويت صالح سميع، مراسل قناة الجزيرة سمير النمري (الجنسية يمني) بالمتهور على خلفية تناقضاته الكبيرة في تغطية الأحداث والأزمة اليمنية. ووفقا لتغطية غرفة أخبار (أحداث نت)، غرد سميع على "تويتر" برسالة إلى حكام دولة قطر وقناة الجزيرة التابعة لهم، ووجه نصيحة في تغريدة قبل أن يتم حذفها بضبط "المتهور سمير النمري". الأمر الذي استفز النمري حيث رد قائلا: "المتهور سمير يعمل بعرق جبينه ويقول ما هو مقتنع به، كنت حريص على عدم الدخول معك بمهاترات لكنك للأسف من بدأت". وفي رسالته قال سميع: "إلى حكام قطروجزيرتهم: لا تخسروا اليمن وأهلها فتماهيكم الإعلامي اللحظي مع إيران وأداتها المحلية في معاركه المصيرية يؤذينا". وأضاف: "كونوا عقلاء فلا تكونوا نصيرًا للقوم الظالمين وتذكروا أن الأمور دول بين الناس في المسرة والحزن هي الأمورُ كما شاهدتها دولُُ من سره زمن ساءته أزمانُ". تغريدة رد سارع في الرد عليها مدير مكتب الجزيرة في اليمن المقيم في الدوحة سعيد ثابت. وفي معرض رد ثابت قال: "الجزيرة ستظل تنقل الوقائع على الأرض وتنشر الحقائق لجمهورها.. لن تضلل المشاهد ولن تزيف الحقائق وستظل الأولى مصداقية وحضورا ومشاهدة". وأضاف: "لا تفتحوا معارك جانبية مع من ليس خصمكم.. والتفتوا لمن يزعم أنه حليفكم وهو يمزق أرضكم ويقصف جنودكم ويتفاوض مع عدوكم ويسعى لإنهاء ماتبقى من شرعيتكم". محافظ محافظة المحويت صالح سميع، مراسل قناة الجزيرة سمير النمري (الجنسية يمني) بالمتهور على خلفية تناقضاته الكبيرة في تغطية الأحداث والأزمة اليمنية. ووفقا لتغطية غرفة أخبار (أحداث نت)، غرد سميع على "تويتر" برسالة إلى حكام دولة قطر وقناة الجزيرة التابعة لهم، ووجه نصيحة في تغريدة قبل أن يتم حذفها بضبط "المتهور سمير النمري". الأمر الذي استفز النمري حيث رد قائلا: "المتهور سمير يعمل بعرق جبينه ويقول ما هو مقتنع به، كنت حريص على عدم الدخول معك بمهاترات لكنك للأسف من بدأت". وفي رسالته قال سميع: "إلى حكام قطروجزيرتهم: لا تخسروا اليمن وأهلها فتماهيكم الإعلامي اللحظي مع إيران وأداتها المحلية في معاركه المصيرية يؤذينا". وأضاف: "كونوا عقلاء فلا تكونوا نصيرًا للقوم الظالمين وتذكروا أن الأمور دول بين الناس في المسرة والحزن هي الأمورُ كما شاهدتها دولُُ من سره زمن ساءته أزمانُ". تغريدة رد سارع في الرد عليها مدير مكتب الجزيرة في اليمن المقيم في الدوحة سعيد ثابت. وفي معرض رد ثابت قال: "الجزيرة ستظل تنقل الوقائع على الأرض وتنشر الحقائق لجمهورها.. لن تضلل المشاهد ولن تزيف الحقائق وستظل الأولى مصداقية وحضورا ومشاهدة". وأضاف: "لا تفتحوا معارك جانبية مع من ليس خصمكم.. والتفتوا لمن يزعم أنه حليفكم وهو يمزق أرضكم ويقصف جنودكم ويتفاوض مع عدوكم ويسعى لإنهاء ماتبقى من شرعيتكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة سميع المستفزة : لحكام قطر وقناة الجزيرة ويصف المذيع .النمري. بالمتهور وكان الرد صادم " تفاصيل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.